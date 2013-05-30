Mac, iPad ve PC platformlarındaki kişisel belge kasası: DocWallet





Çeşitli dosya ya da belgelerin güvenliğine ve düzenli durmasına önem veren kullanıcılar için DP IT Brief GmbH adlı geliştirici tarafından hazırlanmış DocWallet uygulaması, birçok faydalı özellik içeriyor.

Öncelikle Mac, iPad ve PC platformlarında çalışan ve bu platformalar arasında senkronizasyon (Ücret ödeyerek) sağlayan DocWallet, ücretsiz olarak belgelerin düzenlenmesine/organize edilmesine ve önemli verilerin güvenli bir şekilde kilit altında tutulmasına izin verebiliyor. Adobe PDF, Word, Excel, Powerpoint, gibi popüler dosya formatları yanında fotoğraf dosyalarına da destek veren uygulama, oldukça şık ve modern bir ara yüze sahip. DocWallet'ın en önemli özelliği ise kullanıcılara Türkçe dil desteği sunuyor olması.

Apple App Store üzerinde ücretsiz olarak sunulan DocWallet uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id645501839?mt=12