Mac için FX Photo Studio Pro indirimde





MacPhun adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemci Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan FX Photo Studio Pro, kısa bir süre için indirime girdi.





Siyah arayüzü ve bünyesinde yer alan 170’den fazla efekt / filtre yardımıyla atılan fotoğrafları olduğundan çok daha iyi hale getirebilen FX Photo Studio Pro, profesyonel seviye fotoğraf araçlarıyla bölgesel çalışma gerçekleştirebiliyor ve 40 adet çerçeve ile içeriklerini çok daha görsel hale getirebiliyor. Gelişmiş maskeleme araçlarıyla dikkatleri üzerine çeken gelişmiş uygulama, ince renk ayarlamalarına da imkan tanıyor.





Daha önce 42 TL’ye satılan FX Photo Studio Pro, an itibariyle aşağıdan 26,99 TL’ye elde edilebiliyor.



