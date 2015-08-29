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Mac için Memory Cleaner X uygulaması ücretsiz yapıldı

3 yıl
1,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için Memory Cleaner X uygulaması ücretsiz yapıldı
 
Nektony adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Memory Cleaner X, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.
Yüklendiği sistemlerin üst menü barında görev yapan Memory Cleaner X, temel olarak performans artışına odaklanıyor ve bunu bellek (RAM) temizliği yaparak yerine getiriyor. Anlık olarak en çok bellek kullanın uygulamaları da gözler önüne serebilen uygulama, temizlik işlemini istenirse otomatik olarak yerine getirebiliyor ve özellikle Macbook ailesi için faydalı bir yapı ortaya koyuyor. 
Daha önce 12 TL'ye satılan Memory Cleaner X, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.
 

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