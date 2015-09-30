Mac için Reeder 3 yayınlandı

En çok kullanılan RSS okuma uygulamalarından Reeder, 3. sürümüyle Mac App Store üzerindeki yerini aldı.





iOS sürümü de bulunan Reeder, Feedbin, Feddly, Feed Wrangler, Fever ve Readability gibi servisler ile senkronize edilerek ya da direkt olarak kendi içerisine eklenen RSS bildirimleri ile kullanılabiliyor. Birden fazla hesabı destekleyen uygulama, aynı zamanda belirlenen içeriklerin QUOTE.fm, Buffer, Readability, Instapaper, Pocket, Evernote, Pinboard, Zootool, Delicious, App.net, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar ya da E-posta yoluyla paylaşılması konusunda da hızlı ve etkili seçenekler sunabiliyor.

Yayınlanan 3. sürümüyle kısa süre önce yayınlanan yeni OS X El Capitan'a destek vermeye başlayan uygulama, ayrıca artık daha çok tema barındırıyor, arayüzü çok daha modern hale getiriliyor, sistemin dahili paylaşma desteğini kazanıyor, birçok önemli hatadan kurtuluyor ve bünyesine yeni dosya yönetim yetenekleri dahil ediliyor.





26,99 TL fiyat etiketiyle satılan RSS uygulaması Reeder 3, aşağıdan elde edilebiliyor.





http://9to5mac.com/2015/09/30/reeder-3-mac-el-capitan/