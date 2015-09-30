Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac için Reeder 3 yayınlandı

3 yıl
912
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Mac için Reeder 3 yayınlandı
En çok kullanılan RSS okuma uygulamalarından Reeder, 3. sürümüyle Mac App Store üzerindeki yerini aldı.

iOS sürümü de bulunan Reeder, Feedbin, Feddly, Feed Wrangler, Fever ve Readability gibi servisler ile senkronize edilerek ya da direkt olarak kendi içerisine eklenen RSS bildirimleri ile kullanılabiliyor. Birden fazla hesabı destekleyen uygulama, aynı zamanda belirlenen içeriklerin QUOTE.fm, Buffer, Readability, Instapaper, Pocket, Evernote, Pinboard, Zootool, Delicious, App.net, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar ya da E-posta yoluyla paylaşılması konusunda da hızlı ve etkili seçenekler sunabiliyor.
Yayınlanan 3. sürümüyle kısa süre önce yayınlanan yeni OS X El Capitan'a destek vermeye başlayan uygulama, ayrıca artık daha çok tema barındırıyor, arayüzü çok daha modern hale getiriliyor, sistemin dahili paylaşma desteğini kazanıyor, birçok önemli hatadan kurtuluyor ve bünyesine yeni dosya yönetim yetenekleri dahil ediliyor.

26,99 TL fiyat etiketiyle satılan RSS uygulaması Reeder 3, aşağıdan elde edilebiliyor.
 


http://9to5mac.com/2015/09/30/reeder-3-mac-el-capitan/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPhone 6s Plus kutudan çıkıyor "özel video" 3 yıl LG G4'e sertleştirilmiş cam takıyoruz "Nillkin 9H sert cam" inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim