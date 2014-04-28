Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac için Social for Facebook, Twitter ve Google+ uygulamaları kısa süre için ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
241
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac için Social for Facebook, Twitter ve Google+ uygulamaları kısa süre için ücretsiz yapıldı
GrandSoft Ltd adlı geliştirici tarafından dünyanın en çok kullanılan sosyal ağları için hazırlanan Social for Twitter, Social for Facebook ve Social for Google+ uygulamaları, 29 Nisan tarihine kadar ücretsiz yapıldı.
Temel olarak Facebook, Twitter ve Google+ ağlarına erişim için hazırlanan uygulamalar, yüklendikleri zaman Mac sistemlerin üst barlarına yerleşiyorlar ve buradan girilmek istenen sosyal ağa hızlı erişim sağlıyorlar. İsteğe bağlı olarak ağların mobil ya da masaüstü sürümlerini gösterebilen Social for Twitter, Social for Facebook ve Social for Google+, menü barında yer alan simgeden okunmayan mesaj sayısı ya da bildirimleri de anlık olarak gözler önüne serebiliyorlar.
29 Nisan tarihinde kadar ücretsiz olarak elde edilebilen uygulamalara buradan, buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamaların her biri daha önce 2 TL fiya etiketine sahipti.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Özel: Yeni Casper Store ve Kampanyalar! 5 yıl Oppo Find 7a'yı kutusundan çıkartıyoruz "DH Özel video" 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 28 Nisan 5 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S5 Prime, tabletlere 4K ekran, yeni Nexus, nostalji bölümü ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Netflix’e zam geldi! İşte zamlı fiyatlar:
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Evlenen Eski Sevgilim Beni Unutamamış
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim