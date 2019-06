Mac için Social for Facebook, Twitter ve Google+ uygulamaları kısa süre için ücretsiz yapıldı

GrandSoft Ltd adlı geliştirici tarafından dünyanın en çok kullanılan sosyal ağları için hazırlanan Social for Twitter, Social for Facebook ve Social for Google+ uygulamaları, 29 Nisan tarihine kadar ücretsiz yapıldı.

Temel olarak Facebook, Twitter ve Google+ ağlarına erişim için hazırlanan uygulamalar, yüklendikleri zaman Mac sistemlerin üst barlarına yerleşiyorlar ve buradan girilmek istenen sosyal ağa hızlı erişim sağlıyorlar. İsteğe bağlı olarak ağların mobil ya da masaüstü sürümlerini gösterebilen Social for Twitter, Social for Facebook ve Social for Google+, menü barında yer alan simgeden okunmayan mesaj sayısı ya da bildirimleri de anlık olarak gözler önüne serebiliyorlar.

29 Nisan tarihinde kadar ücretsiz olarak elde edilebilen uygulamalara buradan buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamaların her biri daha önce 2 TL fiya etiketine sahipti.