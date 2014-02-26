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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac için çoklu pencere sunan tarayıcı uygulaması MultiBrowser1 ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için çoklu pencere sunan tarayıcı uygulaması MultiBrowser1 ücretsiz yapıldı
OS X 10.6.6 ve üstü Mac sistemler için UltraMixer Digital Audio Solutions tarafında hazırlanan tarayıcı uygulaması MultiBrowser1, 1 hafta için artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Basit arayüzüyle bir sayfa üzerinde birden fazla aktif pencere açabilen tarayıcı uygulaması MultiBrowser1, örneğin aynı anda YouTube üzerinden 4 farklı video izlenmesine veya 6 farklı sayfanın aynı anda görüntülenmesine imkan tanıyabiliyor. Retina ekran desteğiyle gelen uygulama, içerisinde farklı sayfa düzenleri için birçok şablon da barındırıyor ve her sayfa için özel navigasyon barları sunuyor.

Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan MultiBrowser1 uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
Mac için çoklu pencere sunan tarayıcı uygulaması MultiBrowser1 ücretsiz yapıldı

https://itunes.apple.com/tr/app/id579255938?mt=12 Yorum Yaz
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