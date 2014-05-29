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Mac için geliştirilen RSS uygulaması ReadKit, indirimde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
335
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için geliştirilen RSS uygulaması ReadKit, indirimde
Mac tarafının RSS uygulamalarından ReadKit, kısa süre önce artan fiyatını bir miktar aşağıya çekti.

Sade ara yüzü ve kullanımı kolay yapısı ile öne çıkan ReadKit uygulaması, kişilerin belirledikleri Instapaper, Pocket, Readability sonra okuma, Pinboard, Delicious işaretleme ve son olarak esas görevi olan Feedly, Fever, NewsBlur, Feedbin ve Feed Wrangler gibi RSS servisleri aktif olarak kullanmasına imkan tanıyabiliyor.Çevrimdışı okuma desteğini de veren, sistemlerin bildirim merkezinden aktif olarak yararlanabilen ve dahili bir RSS okuma motoru da bulunan ReadKit, içerik paylaşma noktasında ise Twitter, Facebook, Email, iMessage ya da Evernote gibi servisleri kullanabiliyor.

Daha önce 14,99TL fiyat etiketiyle satılan ReadKit uygulaması, an itibariyle buradan 10,99 TL'ye elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id588726889?mt=12 Yorum Yaz
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