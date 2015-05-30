Mac için hazırlanan Coordinates ücretsiz yapıldı

Qin Hu tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan Coordinates, tarihinde ilk defa kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Apple'ın dahili harita servisi temelinde hazırlanan faydalı uygulama Coordinates, temel olarak belirlenen noktaların enlem ile boylam verilerini bulma ve iki nokta arasındaki mesafeyi ölçme noktasında aktif olarak görev yapıyor. Yapılan ölçümleri hem kilometre hem de mil olarak gözler önüne serebilen uygulama, birden fazla pin ile çalışma gösterebiliyor ve girilen koordinatlar üzerinden arama da yapabiliyor.

Daha önce 3$'a satılan Coordinates uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id906638528?mt=12