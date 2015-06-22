Mac için hazırlanan Foldery artık ücretsiz

Manuel Sainz de Baranda Goi tarafından OSX 10.6 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan Foldery, kısa bir süre için ücretsiz elde edilebiliyor.

Mac kullanıcılarının bildiği üzere OSX platformunda dosyaların rengi değiştirilemiyor. Geliştirilen Foldery uygulaması ise bunu belirlenen rengin renklendirilmek istenen dosyanın üzerine atılmasıyla yerine getiriyor. Basit çalışma mantığıyla dikkat çeken uygulama, büyük dosyalar ile çalışanlar için faydalı bir seçenek oluşturuyor.

Daha önce 2$'a satılan Foldery uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id815333099?mt=12