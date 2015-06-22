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Mac için hazırlanan Foldery artık ücretsiz

3 yıl
1,2b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için hazırlanan Foldery artık ücretsiz
 
Manuel Sainz de Baranda Goi tarafından OSX 10.6 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan Foldery, kısa bir süre için ücretsiz elde edilebiliyor.
Mac kullanıcılarının bildiği üzere OSX platformunda dosyaların rengi değiştirilemiyor. Geliştirilen Foldery uygulaması ise bunu belirlenen rengin renklendirilmek istenen dosyanın üzerine atılmasıyla yerine getiriyor. Basit çalışma mantığıyla dikkat çeken uygulama, büyük dosyalar ile çalışanlar için faydalı bir seçenek oluşturuyor.
Daha önce 2$'a satılan Foldery uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id815333099?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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bLind 3 yıl
Hoşuma gitti güzel ve kullanışlı.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Mantık güzel ve basitmiş , sadece simgeyi değiştiriyor ama simge de renkli klasör simgesi , eğlenceli gözüküyor doğrusu.
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