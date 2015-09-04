Mac için hazırlanan disk bilgi ve temizleme uygulaması DaisyDisk güncellendi

Mac OSX 10.7 üzeri sistemler için hazırlanan disk bilgi ve temizleme uygulaması DaisyDisk, yeni özellikler ile 4.0 sürümüne güncellendi.

Kullanıcılara sabit disklerini dolduran gerekli ya da gereksiz içerikleri gösteren ve kullanılmayan verilerin silinerek performans artışı sağlanmasına imkan tanıyan DaisyDisk uygulaması, özellikle kullanımı kolay ve şık ara yüzü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yayınlanan yeni güncellemesi ile Apple'ın OSX tarafındaki güncel tasarım diline uyum sağlayan ve bu sayede gerçekten çok daha şık hale gelen uygulama, ayrıca eskiye oranla 20 kat daha hızlı tarama gerçekleştirebiliyor, çalışmak için ciddi seviyede daha az bellek kullanıyor ve birçok hatadan kurtuluyor.

Software Ambience tarafından geliştirilen DaisyDisk uygulamasına, 26,99 TL fiyat etiketiyle aşağıdan ulaşabilirsiniz.