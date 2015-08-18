Mac için hazırlanan fotoğraf odaklı Rainbow, kısa bir süre için ücretsiz

Giuseppe Cigala adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit sistemler için hazırlanan fotoğraf odaklı uygulamalardan Rainbow, uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Piyasada aktif olarak kullanılan hemen hemen bütün fotoğraf formatlarına destek veren Rainbow, içerisine atılan fotoğrafları 30'a yakında efekt ile olduğundan çok daha dikkat çekici hale getirebiliyor. Photoshop gibi yazılımlarla uzun çalışmalar gerektiren aynalama, kenar kıvırma ve gölgeli çerçeve gibi işlemleri kolayca yerine getirebilen uygulama, düzenleme seçeneklerinin üst tarafta yer aldığı sade bir arayüzle geliyor ve fotoğraf makinelerinin RAW dosyalarını da aktif olarak okuyabiliyor.

Daha önce 3 TL'ye satılan Rainbow, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.