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Mac için hazırlanan pano uygulaması "Paste" indirime girdi

3 yıl
957
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için hazırlanan pano uygulaması
 
Dmitry Obukhov tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Paste, uzun bir aradan sonra yeni bir indirim daha aldı.
Basit bir çalışma mantığı bulunan Paste, temel olarak kişilerin panoya yaptıkları kopyalamaları kayıt altına alıyor ve böylece geçmişse dönük olarak faydalı bir yapı elde edilebiliyor. Sadece metin değil farklı bağlantılar, görüntüler ve dosyaları da algılayabilen uygulama, arkaplanda çalışma göstererek herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor ve kayıtlanan içerikleri belirlenen kişilerle rahatlıkla paylaşabiliyor.
Daha önce 10$ fiyat etiketi bulunan Paster uygulamasına an itibariyle buradan 2$'a ulaşabiliriniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/paste-clipboard-history-manager/id967805235?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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