Mac ile iOS arasında kopyala / yapıştır yapabilen yeni uygulama: Command-C

OSX 10.8 ve üstü 64-bir işlemcili Mac bilgisayarlar ile iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak evresenel yapıda çalışabilen yeni uygulama Command-C, Mac ile iOS cihazlar arasında kopyala / yapıştır işlemini yerine getirebiliyor.

Danilo Torrisi tarafından hazırlanan Command-C, Mac bilgisayarın üst barına yerleşiyor, iOS cihazlarda ise sade arayüzü ile arka planda çalışma gösterebiliyor. Temel olarak kopyalanan yazıları veya JPEG, JPEG2000, PNG ve TIFF formatındaki görselleri iOS ile Mac cihazlar arasında hızlı bir şekilde aktarabilen uygulama, basit ancak faydalı bir görevi yerine getirebiliyor.

Mac için ücretsiz, iOS içinse 6,99 TL fiyat etiketiyle satılan Command-C uygulamasına direkt olarak buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.danilo.to/command-c