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Mac kullanıcılarına ücretsiz logo ve avatar oluşturma uygulaması: Icon Logo & Avatar Designer

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac kullanıcılarına ücretsiz logo ve avatar oluşturma uygulaması: Icon Logo & Avatar Designer
Grafik tasarım işleri için sektörün profesyonelleri tarafından da popüler oranda kullanılan Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan yeni uygulamalardan Icon Logo & Avatar Designer, isminden de anlaşıldığı gibi kişilere logo ve avatar oluşturma desteği sunuyor.

Macware adlı geliştirici tarafından hazırlanan Icon Logo & Avatar Designer, içerisinde birçok hazır obje, şekil, bayrak ve tasarım barındırıyor. Bu hazır tasarımlardan ya da dışarından eklenen fotoğraflardan logo ve avatar yanında, internet siteleri için butonlar ve reklamlar oluşturulmasına imkan tanıyan uygulama, ayrıca bu tasarımların içerisine farklı fontlar yardımıyla yazılar da ekleyebiliyor. İçerisinde farklı hazır şablonlar için satın alma seçenekleri de yer alan Icon Logo & Avatar Designer, sade ara yüzüyle rahat bir çalışma ortamı sağlıyor.
Mac OSX 10.6.6 ve üzeri sistemler ile uyumlu olarak çalışan ve ücretsiz olarak elde edilebilen Icon Logo & Avatar Designer uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id684990016?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
GokhanMaths 6 yıl
Aradığım birşeydi indireyim
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AhmetSelçuk 6 yıl
İndirdim, her şeye para istedi, sildim.
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