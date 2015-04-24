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Mac özel iOS uyumlu kilit uygulaması Knock güncellendi

4 yıl
1,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın iOS 7 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri için geliştirilen uygulamalardan Knock, 2.0 kodlu yeni sürümüne güncellendi.

2011 sonrası MacBook Air, Mac Mini, 2012 sonrası Macbook Pro ve 2013 sonrası iMac modelleri ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kuran Knock, iOS cihazların ekranı üzerine yavaş bir şekilde vurulması ile uyumlu Mac bilgisayarların kilitlerini otomatik olarak açıyor ve böylece zaman kazandırıyor.
Güvenlik noktasında ise 2048-bit RSA şifreleme kullanan uygulama, hangi Mac bilgisayar ile hesaba bağlandığını gösterebiliyor ve bu sayede farklı karışıklıkların önüne geçebiliyor. Uygulama yayınlanan 2.0 sürümüyle ise artık Apple Watch uygulaması üzerinden de sistemleri kitleyebiliyor ya da açabiliyor, bağlantı açısından geliştirmeler alıyor, dmin şifre desteği kazanıyor ve ekstra güvenlik için Touch ID birimini de aktif olarak kullanabiliyor.

8,99 TL fiyat etiketiyle satılan Knock'a buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id692929970?mt=8 Yorum Yaz
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