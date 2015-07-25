Mac platformuna yeni bir uygulama daha: Timeless

Fiplab tarafından OSX 10.7.5 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan uygulamalardan Timeless, Mac App Store üzerindeki yerini aldı.

Mac bilgisayarlar için hazırlanmış en iyi alarm ve hatırlatma uygulaması olarak lanse edilen Timeless, oldukça renkli bir arayüzle geliyor ve kişilerin kolaylıkla alarmlar kurmasına imkan tanıyor. Alarmlara konu ekleyerek hatırlatma tarafında da fayda sağlayan uygulama, özelleştirme seçenekleriyle de dikkat çekiyor ve birçok ses ile beraber geliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Timeless uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.