Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac platformunun fotoğraf uygulamalarından Inpaint 5 indirme girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,8b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac platformunun fotoğraf uygulamalarından Inpaint 5 indirme girdi
OS X 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan Inpaint 5, kısa bir süre için oldukça ucuza elde edilebiliyor.

Maxim Gapchenko tarafından geliştirilen Inpaint 5, özel yapısıyla fotoğraflar üzerinden istenmeyen kişileri, yazıları ya da objeleri çıkartabiliyor ve bunu basit şekilde yapılan bir maskeleme ile yerine getiriyor. Eski fotoğrafları otomatik olarak düzeltebilen uygulama, panoramalardaki boşluk alanları da doldurabiliyor.

Daha önce 35,99 TL fiyat etiketiyle satılan Inpaint 5, artık 1,79 TL'ye buradan satın alınabiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id504991337?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Asus Transformer Book T100 "Yeni nesil Intel işlemcili 2si1 tablet" video inceleme 5 yıl GM Discovery Elite Hakkında Her Şey "Özel Röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim