Mac platformunun fotoğraf uygulamalarından Inpaint 5 indirme girdi

OS X 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan Inpaint 5, kısa bir süre için oldukça ucuza elde edilebiliyor.





Maxim Gapchenko tarafından geliştirilen Inpaint 5, özel yapısıyla fotoğraflar üzerinden istenmeyen kişileri, yazıları ya da objeleri çıkartabiliyor ve bunu basit şekilde yapılan bir maskeleme ile yerine getiriyor. Eski fotoğrafları otomatik olarak düzeltebilen uygulama, panoramalardaki boşluk alanları da doldurabiliyor.





Daha önce 35,99 TL fiyat etiketiyle satılan Inpaint 5, artık 1,79 TL'ye buradan satın alınabiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id504991337?mt=12