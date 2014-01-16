Mac sistemler için görev tabanlı yapısılya dikkat çeken yeni e-posta uygulaması: Mail Pilot

OS X 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar için Mindsense tarafından geliştirilen yeni uygulama Mail Pilot, kişilere daha etkili ve kullanışlı bir e-posta yönetim yapısı sunuyor.

Öncelikle oldukça şık ve sade görünen bir arayüz tasarımı ile karşımıza çıkan Mail Pilot, gelen e-postalar için hatırlatmalar koyarak önemli faturalar, iş gerekleri ve alışveriş indirmleri gibi noktalarda kişilere yardımcı olabiliyor. Sistemle kurduğu entegrasyon ile farklı içeriklere uygun olarak bildirim yapabilen uygulama, gelen mailleri oluşturulan kategorilere göre sıralanması gibi faydalı bir özelliği de sunuyor ve belirtildiği kadarıyla kendi sunucuları üzerinde hiçbir bilgiyi tutmuyor. Mail Pilot aynı zamanda arayüzü ile bütünleşmiş şekilde gelen kısa yollarıyla e-posta yönetim sürecini de hızlandırabiliyor. Uygulama e-posta sürecini bir görev gibi görüyor ve okunan e-postalar otomatik olarak yapıldı olarak işaretlenerek saklanıyor.

Apple Store'a girişini %50 indirim ile taçlandıran Mail Pilot, 17,99 TL fiyat etketiyle direkt olarak buradan elde edilebiliyor. Uygulamanın aynı zamanda iOS uyumlu versiyonu da bulunuyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id681243952?mt=12