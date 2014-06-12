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Mac sistemler için yeni bir birim çeviri uygulaması: Convert It

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
282
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemler için yeni bir birim çeviri uygulaması: Convert It
Chimp Studios tarafından OS X 10.7 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan birim çeviri uygulaması Convert It, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.
Mac sistemlere birim çeviri açısından yeni bir alternatif getiren ve yüklendiği zaman sistemlerin üst barına yerleşen Convert It, buradan aralarında açı, alan, para, enerji, uzunluk, kütle, sıcaklık, zaman ve hacim'in de yer aldığı 20 farklı birim arasına hızlı şekilde çeviri yapabiliyor. Retina ekranlara tam destek veren uygulama, opak ayarı sunuyor ve 7 farklı renk temasıyla kişiselleştirme sağlıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Convert It uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.  

https://itunes.apple.com/tr/app/id885534364?mt=12 Yorum Yaz
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