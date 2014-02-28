Mac sistemler için yeni fotoğraf temelli yığın düzenleme uygulaması: Softmatic PhotoBatch

OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac sistemler için Axel Wolf'un elinden çıkan uygulamalardan Softmatic PhotoBatch, fotoğraf temelli yığın düzenleme özelliğiyle büyük bir zaman kazancı sağlayabiliyor.

Öncelikle basit bir arayüzle hazırlanan Softmatic PhotoBatch, teme olarak kişilerin yükledikleri fotoğrafları belirledikleri özel ayarlara göre toplu bir şekilde boyutlandırabiliyor veya isimlendirebiliyor. İçe aktarmada RAW, JPEG, TIFF, PNG, NEF, CR2, RC2, dışa aktarmada ise JPEG, TIFF, PNG gibi fotoğraf formatlarına destek veren uygulama, EXIF bilgilerini isteğe bağlı olarak koruyabiliyor, daha sonraki benzer işlemler için yapılan ayarlamaları kayıt altına alabiliyor ve çoklu işlemci desteğiyle hızlı şekilde çalışma gösterebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Softmatic PhotoBatch uygulamasına buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id827666942?mt=12