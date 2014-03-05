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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemlere bellek optimizasyonu için yeni uygulama: Memory Diag

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,6b
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlere bellek optimizasyonu için yeni uygulama: Memory Diag
Rocky Sand Studio tarafından Apple'ın en yeni işletim sistemi OS X Mavericks'e uyumlu olarak hazırlanan en yeni uygulamalardan Memory Diag, bellek optimizasyonu noktasında markete yeni bir alternatif getiriyor.
iOS 7 çizgisinde arayüzüyle kolay bir kullanım yapısı ortaya koyan Memory Diag, temel olarak sistemin bellek kullanım düzeyi ve toplam miktarı hakkında ayrıntılı bilgiler verebiliyor. Bünyesinde farklı zevklere uygun temalar da bulunan uygulama, istenirse sistemlerin üst barına yerleşebiliyor ve tek tıklama ile OS X Mavericks'in yeni bellek yönetim altyapısına göre anlık optimizasyonlar yapıyor ve bu da kullanıcılara daha yüksek performans olarak geriye dönüyor.
Kısa bir zaman dilimi için ücretsiz olarak elde edilebilen Memory Diag uygulamasına buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id748212890?mt=12 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matkapmatkap 5 yıl en beğenilen burakesan
burakesan

Mac sistemlerde bellek problemi oluyor mu ki? İlginç...

Hayir, olmuyor. OS X bellek yonetimi konusunda oldukca iyi. Bu ve bunun gibi bellek optimizasyonu yaptigini iddia eden uygulamalar aslinda performansi dusuruyorlar. Yalnizca uygulamalar icin kullanilan onbellegi silerek RAM'i bosaltiyorlar temel olarak. Fakat uygulama onbelleklerini ihtiyac olunca OS X kendisi silip yerlerine yeni datalari oldukca hizli bir sekilde yazabilirken optimizasyona gerek yok.
burakesanMac sistemlerde bellek problemi oluyor mu ki? İlginç...Hayir, olmuyor. OS X bellek yonetimi konusunda oldukca ...
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neo01470 5 yıl
Bu tarz programlar tüm sistemler için gereksiz..
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OBA INC 5 yıl
ben tavsiye etmiyorum bu tip yazılımları mac os zaten çok iyi o konuda. sahip olduğum imac 32gb ram var ayrıca kullansın işte bol bol
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sharky25ant 5 yıl
aynen bende de 16 GB var. nasıl isterse öyle kullansın macbook pro'm, paşa gönlü bilir :)))
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burakesan 5 yıl
Mac sistemlerde bellek problemi oluyor mu ki? İlginç...
1 Yanıt Yanıtla +1
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matkapmatkap 5 yıl burakesan
burakesan

Mac sistemlerde bellek problemi oluyor mu ki? İlginç...

Hayir, olmuyor. OS X bellek yonetimi konusunda oldukca iyi. Bu ve bunun gibi bellek optimizasyonu yaptigini iddia eden uygulamalar aslinda performansi dusuruyorlar. Yalnizca uygulamalar icin kullanilan onbellegi silerek RAM'i bosaltiyorlar temel olarak. Fakat uygulama onbelleklerini ihtiyac olunca OS X kendisi silip yerlerine yeni datalari oldukca hizli bir sekilde yazabilirken optimizasyona gerek yok.
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