Mac sistemlere bellek optimizasyonu için yeni uygulama: Memory Diag

Rocky Sand Studio tarafından Apple'ın en yeni işletim sistemi OS X Mavericks'e uyumlu olarak hazırlanan en yeni uygulamalardan Memory Diag, bellek optimizasyonu noktasında markete yeni bir alternatif getiriyor.

iOS 7 çizgisinde arayüzüyle kolay bir kullanım yapısı ortaya koyan Memory Diag, temel olarak sistemin bellek kullanım düzeyi ve toplam miktarı hakkında ayrıntılı bilgiler verebiliyor. Bünyesinde farklı zevklere uygun temalar da bulunan uygulama, istenirse sistemlerin üst barına yerleşebiliyor ve tek tıklama ile OS X Mavericks'in yeni bellek yönetim altyapısına göre anlık optimizasyonlar yapıyor ve bu da kullanıcılara daha yüksek performans olarak geriye dönüyor.

Kısa bir zaman dilimi için ücretsiz olarak elde edilebilen Memory Diag uygulamasına buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id748212890?mt=12