Mac sistemlere özel Dropzone uygulaması artık daha ucuza elde edilebiliyor

OSX 10.6 ve sonrası Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan Dropzone, kişilere hızlı kullanım imkanları veriyor ve artık çok daha ucuza elde edilebiliyor.





Yüklendiği sistemlerin üst barından açılabilir şeklide ya da masaüstüne konan ufak balonlar şeklinde çalışan Dropzone, her türlü dosyayı hızlı erişim için içerisinde tutabiliyor ve kişiselleştirilebilir seçenekleriyle Flickr gibi ağlara fotoğraf aktarabiliyor, sunuculara hızlı yükleme yapabiliyor, tek işlemle dosya sıkıştırıp e-posta temelli aktarım yapabiliyor ya da bulut depolama servisleri ile hızlı etkileşim kurarak oldukça faydalı bir yapı ortaya koyabiliyor.





Daha önce 17,99$ fiyat etiketiyle satılan Dropzone, an itibariyle buradan 4,29 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id464733615?mt=12