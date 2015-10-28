Mac sistemlere özel yeni fikir haritası uygulaması: New Tech Mind

Vasiliy Potemkin adlı geliştirici tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan New Tech Mind, Apple App Store üzerindeki yerini aldı.

Koyu renkli bir arayüz üzerine kurulan New Tech Mind, temel olarak kişilerin düşündüklerini fikir haritaları ile gerçeğe dönüştürmesine imkan tanıyor. Bu noktada farklı renkleri kullanabilen ve birçok şekil ile gelen uygulama, bu şekiller içerisine metinler dahil edebiliyor ve geniş çalışma alanıyla da kullanım kolaylığı ortaya koyuyor.

Arkaplana resmi yerleştirilmesi desteğini de veren New Tech Mind, çalışmaları kolaylıkla dışa aktarabiliyor ve ücretsiz olarak aşağıdan elde edilebiliyor.