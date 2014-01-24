Mac sistemlere özel yeni indirme yöneticisi: Folx GO

OS X 10.8.3 üstü 64-bit işlemcili sistemler için Eltima adlı geliştirici tarafından hazırlanan Folx GO, dosya indirme noktasında yeni bir alternatif oluşturuyor.





Retina ekran desteği ile modern bir arayüzle gelen Folx GO, aynı anda birden fazla indirme yapabiliyor, hatalı indirmeleri yeniden açabiliyor ve kendi içerisinde oldukça kullanışlı bir dosya yönetim merkeziyle geliyor. Etiketleme sistemiyle kolay arama da sağlayan uygulama, ekstra olarak Pro versiyonunda (Uygulama içi satın alma) iTunes entegrasyonu ve tarihli indirme yapısını da barındırıyor.





Ücretsiz olarak sunulan Folx GO uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id736584830?mt=12