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Mac sistemlerle kullanılabilen RSS istemcisi Cream indirime girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,5b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlerle kullanılabilen RSS istemcisi Cream indirime girdi
OSX 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar modelleri için The Mental Faculty tarafından hazırlanan RSS okuma uygulamalarından Cream, artık çok daha ucuza elde edilebiliyor.
Oldukça şık hazırlanan arayüzü üzerinden herhangi bir özel hesaba ihtiyaç duymadan RSS akışlarının takip edilmesine imkan tanıyan Cream, bünyesinde etkili bir filtreleme sistemi barındırıyor ve bu sayede uzun kullanımlar sonucu sadece ilgi çekici içeriklerin görüntülenmesini sağlayabiliyor. Kişilere OPML alma ve aktarma desteğini de veren uygulama, belirlenen içerikleri daha sonra okuma için popüler Pocket, Instapaper, Readability servislerine aktarabiliyor ve arka planda otomatik olarak yenileme yaparak her zaman güncel kalabiliyor.
Daha önce 17,99$ fiyat etiketiyle satılan Cream uygulamasına an itibariyle buradan çok daha ucuz olarak 1,79 TL fiyat etiketiyle ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id563511066?mt=12 Yorum Yaz
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