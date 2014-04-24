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Mac tarafına yazı temelli yeni uygulama: Notebooks

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac tarafına yazı temelli yeni uygulama: Notebooks
Alfons Schmid tarafından OSX 10.7.3 üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Notebooks, doküman oluşturma açısından kullanıcılara yeni bir seçenek getiriyor.
Sol tarafında menülerin, üst tarafında ise doküman oluşturma sırasında kullanılacak araçların yer aldığı sade arayüzüyle basit bir kullanım yapısı ortaya koyan Notebooks, kişilerin her türlü isteği için notlar oluşturmasına, uzun yazılar hazırlamasına ya da farklı projeler için kılavuzlar üretmesine imkan tanıyor. Hazırlanan içerikleri kategori temelinde organize edebilen uygulama, bu içerikler içerisine farklı görseller ekleyebiliyor, PDF ile MS Office dahil birçok dokümanı direkt olarak bünyesinde saklayarak gösterebiliyor ve video ile müzik dosyalarına da destek veriyor. Notebooks'un önemli özellikleri arasında iPhone ve iPad versiyonu ile Dropbox temelli senkronizasyon desteği de bulunuyor.
37,99 TL fiyat etiketiyle satılan Notebooks uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id862961526?mt=12 Yorum Yaz
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