Mac uyumlu Color Palette artık ücretsiz

Lyashenko Pavel tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Color Palette, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzü bulunan ve sürükle bırak mantığıyla çalışma gösteren Color Palette, temel olarak eklenen fotoğraflardan renk paletleri oluşturulmasına imkan tanıyor. Basit kullanım yapısıyla tasarımcılara yardımcı güzel bir alternatif oluşturan uygulama, parlaklık ayarlamaları yapılabilen bu paletleri başkalarıyla da paylaşabiliyor ve PDF ya da HTML formatlarında dışa aktarabiliyor.

Daha önce 2$'a satılan Color Palette uygulamasını an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/color-palette-from-image/id950112142?mt=12&ign-mpt=uo%3D4