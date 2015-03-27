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Mac uyumlu Folder Designer artık ücretsiz

4 yıl
1,1b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu Folder Designer artık ücretsiz
 
Fiblab tarafından OSX 10.8.4 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan uygulamalardan Folder Designer kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Mac sistemlerdeki klasör simgelerinin özelleştirilmesi noktasında en kolay ve etkili alternatiflerden bir tanesini oluşturduğu belirtilen Folder Designer, bu doğrultuda kişilerin istedikleri renk ya da desende (Klasör simgeleri için fotoğraf kullanılabiliyor) klasör simgeleri hazırlamasına imkan tanıyor. Basit bir kullanım yapısı bulunan ve birçok hizalama işlemini otomatik olarak gerçekleştirebilen uygulama, özellikle kalabalık dosyalar için arama sürecini ciddi seviyede azaltabiliyor.
Daha önce 2$ fiyat etiketiyle satılan Folder Designer uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id964860276?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
balcis 4 yıl
çok şık, mac'e yakışır bir uygulama.
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Hazan 4 yıl
Teşekkürler
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