Mac uyumlu Folder Designer artık ücretsiz

Fiblab tarafından OSX 10.8.4 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan uygulamalardan Folder Designer kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Mac sistemlerdeki klasör simgelerinin özelleştirilmesi noktasında en kolay ve etkili alternatiflerden bir tanesini oluşturduğu belirtilen Folder Designer, bu doğrultuda kişilerin istedikleri renk ya da desende (Klasör simgeleri için fotoğraf kullanılabiliyor) klasör simgeleri hazırlamasına imkan tanıyor. Basit bir kullanım yapısı bulunan ve birçok hizalama işlemini otomatik olarak gerçekleştirebilen uygulama, özellikle kalabalık dosyalar için arama sürecini ciddi seviyede azaltabiliyor.

Daha önce 2$ fiyat etiketiyle satılan Folder Designer uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id964860276?mt=12