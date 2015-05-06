Mac uyumlu PrivacyScan indirime girdi

SecureMac.com adlı geliştirici tarafından hazırlanan OSX 10.6.6 ve üzeri 64-bibt Mac sistemlerle uyumlu uygulamalardan PrivacyScan, kısa bir süre için indirime girdi.

Temel olarak kişisel güvenlik amaçlı çalışan ve yapılan ayarlamalar üzerinden Chrome, Safari, Firefox ve QuickTime gibi dosyalar ile yapılan işlemleri, ziyaret edilen internet sitelerini, bu sitelerden kalan verileri ve "Cookie" olarak tabir edilen içerikleri temizleme noktasında görev yapan PrivacyScan, bu işlemleri birçok benzerinden ya da uygulamaların kendisinden farklı olarak toplu bir şekilde yapabiliyor olmasıyla ayrılıyor ve basit bir arayüzü bulunuyor.

Daha önce 15$'a satılan PrivacyScan uygulamasını an itibariyle buradan 2$'a elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id494950833?mt=12