Mac uyumlu QR kod uygulaması Softmatic QR Perfect artık ücretsiz

OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri içinAxel Wolf hazırlanan uygulamalardan QRCodePro, çok uzun zaman sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzle hazırlanan QRCodePro, temel olarak kişilerin QR kodlar hazırlamasına imkan tanıyor. Eklenen her türlü metni ya da bağlantıyı farklı cihazların kameralarıyla okunabilir QR kodlar haline getirebilen uygulama, bu kodları farklı renkler ile hazırlayabiliyor ve içeriklerini gif, png, bmp ve jpeg formatlarında dışa aktarabiliyor.

Daha önce 5$ fiyat etiketiyle satılan QRCodePro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id775631122?mt=12