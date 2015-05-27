Mac uyumlu QuickShot uygulaması artık ücretsiz

ThnkDev adlı geliştirici tarafından OSX 10.10 üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan QuickShot, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Basit bir çalışma mantığı bulunan QuickShot, yüklendiği zaman üst bara yerleşiyor ve buradan sistemin standart yakalama özelliği üzerinden ekran görüntüleri alınmasına imkan tanıyor. Bu ekran görüntülerini bir arada toplayan ve daha önce kaydedilenleri de gözler önüne seren uygulama, büyük kargaşaların önüne geçerek ciddi zaman kazancı sağlayabiliyor.

Daha önce 1$'a satılan QuickShot uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id965442961?mt=12