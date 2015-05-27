Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu QuickShot uygulaması artık ücretsiz

3 yıl
1,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac uyumlu QuickShot uygulaması artık ücretsiz
 
ThnkDev adlı geliştirici tarafından OSX 10.10 üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan QuickShot, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Basit bir çalışma mantığı bulunan QuickShot, yüklendiği zaman üst bara yerleşiyor ve buradan sistemin standart yakalama özelliği üzerinden ekran görüntüleri alınmasına imkan tanıyor. Bu ekran görüntülerini bir arada toplayan ve daha önce kaydedilenleri de gözler önüne seren uygulama, büyük kargaşaların önüne geçerek ciddi zaman kazancı sağlayabiliyor.
Daha önce 1$'a satılan QuickShot uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id965442961?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 5000TL ödüllü Monster Editörlerini Arıyor yarışması Yeni hediyelerle devam ediyor! 3 yıl Sony Xperia M4 Aqua mercek altında "Orta segment te artık su geçirmiyor" 3 yıl Samsung Galaxy S6 video inceleme "Yeni nesil amiral gemi telefon testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim