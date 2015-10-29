Mac uyumlu RSS uygulaması Leaf %90 indirimde

Rocky Sand Studio tarafından OS X 10.9 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan RSS okuma uygulaması Leaf, kısa bir süre için %90 indirime girdi.





Sınıfının yeni jenerasyon temsilcisi olarak tanıtılan Leaf, temel olarak kişilerin RSS servislerine abone olmasına ve okumasına imkan tanıyor. Oldukça modern ve sade bir arayüzle gelen uygulama, bağımsız çalışması yanında eedly, NewsBlur, Feedbin and Feed Wrangler senkronizasyonları yapabiliyor ve daha sonra okuma ile paylaşma için Buffer, Evernote, Pocket, Readability, Instapaper, Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi servisleri kullanılabiliyor. Retina ekranlara tam uyum sunan Leaf, sistemlerin dahili bildirim merkezinden de yararlanabiliyor.





Daha önce 25 TL'ye satılan Leaf, an itibariyle aşağıdan 2,69 TL'ye elde edilebiliyor.