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Mac uyumlu RSS uygulaması Leaf indirime girdi

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu RSS uygulaması Leaf indirime girdi
 
Rocky Sand Studio tarafından OS X 10.9 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan RSS okuma uygulaması Leaf, kısa bir süre için indirime girdi.

Sınıfının yeni jenerasyon temsilcisi olarak tanıtılan Leaf, temel olarak kişilerin RSS servislerine abone olmasına ve okumasına imkan tanıyor. Oldukça modern ve sade bir arayüzle gelen uygulama, bağımsız çalışması yanında eedly, NewsBlur, Feedbin and Feed Wrangler senkronizasyonları yapabiliyor ve daha sonra okuma ile paylaşma için Buffer, Evernote, Pocket, Readability, Instapaper, Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi servisleri kullanılabiliyor. Retina ekranlara tam uyum sunan Leaf, sistemlerin dahili bildirim merkezinden de yararlanabiliyor.

Daha önce 23,49 TL'ye satılan Leaf, an itibariyle buradan 5,99 TL'ye elde edilebiliyor.

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