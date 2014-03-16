Mac uyumlu Skip Tunes uygulaması indirme girdi

Greg Dougherty tarafından OSX 10.9 işletim sistemli Mac bilgisayarlar için hazırlanan müzik kontrol uygulaması Skip Tunes, hafta sonuna özel olarak indirime girdi.





Yüklendiği bilgisayarların üst barına yerleşen ve buradan müzik temelli iTunes, Spotify ve Rdio'nun kontrol edilmesine imkan sağlayan Skip Tunes, sistemi dahili altyapısı üzerinden bildirimler verebiliyor, parçaları Facebook ve Twitter ile paylaşabiliyor ve retina ekran desteği yanında basit klavye kısayollarıyla kontrol edilebiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.





Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan Skip Tunes, an itibariyle buradan 1,79 TL'ye elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id499695659?mt=12