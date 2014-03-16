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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu Skip Tunes uygulaması indirme girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu Skip Tunes uygulaması indirme girdi
Greg Dougherty tarafından OSX 10.9 işletim sistemli Mac bilgisayarlar için hazırlanan müzik kontrol uygulaması Skip Tunes, hafta sonuna özel olarak indirime girdi.

Yüklendiği bilgisayarların üst barına yerleşen ve buradan müzik temelli iTunes, Spotify ve Rdio'nun kontrol edilmesine imkan sağlayan Skip Tunes, sistemi dahili altyapısı üzerinden bildirimler verebiliyor, parçaları Facebook ve Twitter ile paylaşabiliyor ve retina ekran desteği yanında basit klavye kısayollarıyla kontrol edilebiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan Skip Tunes, an itibariyle buradan 1,79 TL'ye elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id499695659?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carman 5 yıl
denemeye değer
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Ghent 5 yıl
Çok gerekli gelmedi şahsen; Zaten itunes'i mini moda alınca köşede duruyor preview. e kontrol tuşları zaten klavyede var daha neden kısayol atayayım ki?
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