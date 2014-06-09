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Mac uyumlu Virus Scanner Plus artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu Virus Scanner Plus artık ücretsiz
BitDefender tarafından OS X 10.7 üstü Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan güvenlik uygulaması Virus Scanner Plus, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Windows kadar olmasa da birçok saldırıya açık olan Mac bilgisayarların korunması için hazırlanan Virus Scanner Plus, basit bir arayüzle hızlı tarama yapabiliyor ve sistemde gizlenmiş virüsleri bularak temizleyebiliyor. Tehlikeli dosyaları karantinaya alabilen uygulama, derin ile sürükle bırak mantığıyla dosya tarama desteğine de sahip.

Daha önce 62,49 TL fiyat etiketiyle satılan Virus Scanner Plus, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id595374522?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreampowder 5 yıl


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mogosan 5 yıl
''Birçok saldırıya açık olan ''kısmını ben anlamadım :)
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