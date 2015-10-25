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Mac uyumlu dijital not defteri Ember ciddi bir indirim aldı

Yaratıcı içeriklerin tek bir ortam üzerinde tutulması için önemli geliştiricilerden Realmac Software'in elinden çıkan Ember, kısa bir süre için artık çok daha ucuza satın alınabiliyor.
3 yıl
1,5b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu dijital not defteri Ember ciddi bir indirim aldı
 
Farklı yaratıcı unsurların tek bir ortam üzerinde toplanması hedefiyle Realmac Software tarafından hazırlanan Ember, OSX kullanıcıları için dijital not defteri görevi görüyor ve kısa bir süre için çok daha ucuza elde edilebiliyor.
İnternet sitelerinin, fotoğrafların, farklı uygulamaların ya da istenilen her türlü başka şeylerin toplu halde tutulmasını, projeler oluşturulmasını ve organize olunmasını sağlayan Ember, bütün seçeneklerin sol tarafına toplandığı oldukla modern bir arayüzle geliyor. iCloud ve Dropbox gibi bulut servisleri üzerinden kayıtlanan bu içerikleri diğer Mac bilgisayarlar ile iCihazlara aktarabilen Ember, paylaşma noktasında Email, AirDrop, Messages, iCloud, Twitter, Facebook, Tumblr, Flickr gibi ağları da aktif olarak kullanabiliyor ve otomatik algılama özellikleriyle kullanıcılara zaman kazandırabiliyor.
Gelişmiş uygulama Ember an itibariyle aşağıdan 87,99 TL'ye satın alınabiliyor. Uygulamanın fiyatı daha önce 150 TL seviyesindeydi.
 

https://itunes.apple.com/tr/app/ember-screenshot-annotate/id402456742?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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