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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu e-posta istemcisi Airmail, geniş özelliklerle bir güncelleme daha aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,9b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu e-posta istemcisi Airmail, geniş özelliklerle bir güncelleme daha aldı
OS X 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan e-posta istemcilerinden Airmail, 1.3.2 sürümüne güncellendi.   

Gmail, GoogleTM, iCloudTM, Yahoo, AOL ve Genel IMAP destekleri ile öne çıkan ve Bloop S.R.L. adlı geliştirici tarafından hazırlanan Airmail uygulaması, kullanıcılara birçok hızlı erişim ve cevaplama özelliği, birden fazla hesap desteği, faydalı kısa yollar, Dropbox gibi depolama eklentileri, grup konuşma sistemi, farklı temalarla şık ve modern ara yüz, ayrıntılı filtreleme ve arama seçenekleri, özel dosyalama/kategori sistemi ve bunların yanında bildirim desteği gibi imkanlar ve özellikler sunabiliyor. Yayınlanan son güncellemesi ile yeni değişim motoruna kavuşan uygulama, aynı zamanda bünyesine Omnifocus ile Things entegrasyonlarını ekliyor, güvenli bağlantıları algılayabiliyor, yeni ayar seçenekleriyle geliyor, yeni kısayol seçimi ile alıntı seçimi gibi genel kullanımı hızlandıran özellikler sunuyor, birleştirilmiş gelen kutusu için klasör düzenleme desteği veriyor ve yaklaşık 20'den fazla geliştirme yanında hata çözümleriyle eskiye oranla daha iyi çalışma gösterebiliyor.

Apple Mac Store üzerinde 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id573171375?mt=12 Yorum Yaz
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