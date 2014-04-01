Mac uyumlu e-posta uygulamarından Airmail, yeni özelliklerle güncellendi

OS X 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan e-posta istemcilerinden Airmail, 1.3.3 sürümüne güncellendi.





Gmail, GoogleTM, iCloudTM, Yahoo, AOL ve Genel IMAP destekleri ile öne çıkan ve Bloop S.R.L. adlı geliştirici tarafından hazırlanan Airmail uygulaması, kullanıcılara birçok hızlı erişim ve cevaplama özelliği, birden fazla hesap desteği, faydalı kısa yollar, Dropbox gibi depolama eklentileri, grup konuşma sistemi, farklı temalarla şık ve modern ara yüz, ayrıntılı filtreleme ve arama seçenekleri, özel dosyalama/kategori sistemi ve bunların yanında bildirim desteği gibi imkanlar ve özellikler sunabiliyor. Yayınlanan son güncellemesiyle MultiMarkdown, EML aktarma özelliği, düz alıntı görselleştirme, bayrak menüsü ve FTP eklenti destekleri getirilen uygulama, aynı zamanda birçok hatadan kurtuluyor ve yapılan ciddi geliştirmeler ile eskiye oranla daha performansı çalışıyor.





Apple Mac Store üzerinde 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id573171375?mt=12