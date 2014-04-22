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Mac uyumlu fotoğraf görüntüleme uygulaması LilyView indirime girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,7b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu fotoğraf görüntüleme uygulaması LilyView indirime girdi
OSX 10.7 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan fotoğraf görüntüleme uygulaması LilyView, artık daha ucuza elde edilebiliyor.

İhtiyaç olduğu zaman devreye giren arayüzü ile Mac sistemler içerisinde yer alan fotoğrafların hızlı şekilde görüntülenmesine imkan tanıyan LilyView, herhangi bir kütüphane taşımıyor ve dokunmatik kontrol yüzeylerine verdiği çoklu dokunma desteğiyle, fotoğrafları farklı açılara çevirip hızlı şekilde yakınlaşma yapabiliyor.

Daha önce 10,49$ fiyat etiketiyle satılan LilyView, an itibariyle buradan 4,29 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id529490330?mt=12 Yorum Yaz
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gidakontrol 5 yıl
programa gerek yok,önce space tusuna bas sonra aynı windows gıbı gez
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osmanak 5 yıl gidakontrol
gidakontrol
programa gerek yok,önce space tusuna bas sonra aynı windows gıbı gez

Çok teşekkürler. Deneyeceğim inşaallah...
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osmanak 5 yıl
10.49 olmuş. mac de klasör içinde iken baktığınız fotoğrafdan diğerine fotoğraf açıkken geçemiyorum. adamı gıcık ediyor, windowsun fotoğraf görüntüleyicisini arar oldum. bu işi çözecek ücretsiz bir uygulama yada yöntem yok mu?
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