Mac uyumlu fotoğraf görüntüleme uygulaması LilyView indirime girdi

OSX 10.7 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan fotoğraf görüntüleme uygulaması LilyView, artık daha ucuza elde edilebiliyor.





İhtiyaç olduğu zaman devreye giren arayüzü ile Mac sistemler içerisinde yer alan fotoğrafların hızlı şekilde görüntülenmesine imkan tanıyan LilyView, herhangi bir kütüphane taşımıyor ve dokunmatik kontrol yüzeylerine verdiği çoklu dokunma desteğiyle, fotoğrafları farklı açılara çevirip hızlı şekilde yakınlaşma yapabiliyor.





Daha önce 10,49$ fiyat etiketiyle satılan LilyView, an itibariyle buradan 4,29 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id529490330?mt=12