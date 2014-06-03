Mac uyumlu fotoğraf uygulaması Focus 2 indirime girdi

Geçtiğimiz dönemde Macphun tarafından ele alınarak 2. sürümüyle Mac App Store üzerinde kullanıma sunulan Focus 2, kısa süre için indirime girdi.





Kişilerin çektikleri fotoğraflar üzerine bulanıklık (Blur) temelli efektler eklenmesi için hazırlanan Focus, 2. sürümüyle öncelikle Apple'ın yeni Mavericks işletim sistemine destek vermeye başlıyor. Farklı çekim tarzlarına (Portre, doğa, mimarlık, makro ve Tilt-Shift) göre diyafram ayarları optimize edilen ve hassas kontrol için kişisel netleme ayarları getirilen uygulama, tek tuş ile genel birçok fotoğraf ayarını (Kontrast, renk, parlaklık) yapabiliyor, kesme, düzeltme, en-boy oranı için seçenekler sunuyor, LiveBlur teknolojisine canlı ön izleme veriyor ve JPG, TIFF, PNG, PSD formatlarında dışa aktarım yapabiliyor. Focus 2 aynı zamanda iCloud, Aperture, iPhoto, Facebook, Twitter ve Flickr gibi servislere de aktarım ve paylaşım yapabiliyor.





Daha önce 32 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Focus 2, an itibariyle https://itunes.apple.com/us/app/focus-2/id740472063?mt=12 ">buradan 4,29 TL'ye elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/us/app/focus-2/id740472063?mt=12