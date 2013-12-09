Mac uyumlu şifre uygulaması United Password, ücretsiz olarak elde edilebiliyor

OS X 10.7 ve üzeri sistemler için WEI LI adlı geliştirici tarafından hazırlanan şifre yönetim uygulaması United Password, resmi market üzerinden artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Türkçe dil desteğiyle dikkat çeken United Password, parola yönetimi noktasında işlev yapıyor ve kişilerin e-posta, internet sitesi, banka kartı, kablosuz internet şifresi ve yazılım gibi bilgilerini güvenli bir şekilde tutabiliyor. Birden fazla kullanıcıya destek veren uygulama, aynı zamanda kullanımı kolay basit bir ara yüz ile karşımıza çıkıyor.

Daha önce 35,99$ fiyat etiketiyle satılan United Password uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id736157888?mt=12