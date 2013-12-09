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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu şifre uygulaması United Password, ücretsiz olarak elde edilebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu şifre uygulaması United Password, ücretsiz olarak elde edilebiliyor
OS X 10.7 ve üzeri sistemler için WEI LI adlı geliştirici tarafından hazırlanan şifre yönetim uygulaması United Password, resmi market üzerinden artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Türkçe dil desteğiyle dikkat çeken United Password, parola yönetimi noktasında işlev yapıyor ve kişilerin e-posta, internet sitesi, banka kartı, kablosuz internet şifresi ve yazılım gibi bilgilerini güvenli bir şekilde tutabiliyor. Birden fazla kullanıcıya destek veren uygulama, aynı zamanda kullanımı kolay basit bir ara yüz ile karşımıza çıkıyor.
Daha önce 35,99$ fiyat etiketiyle satılan United Password uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id736157888?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
matmuhendisi 5 yıl
Bu yazılımlar bi bana mı gereksiz geliyo
1 Yanıt Yanıtla +1
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iboocum 5 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34
Bu yazılımlar bi bana mı gereksiz geliyo

Benim çok işime yarıyor böyle uygulamalar telefonda kullanıyorum hatırlatıcı oluyor
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