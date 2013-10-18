Mac uyumlu şifre ve güvenlik uygulaması SplashID Safe, bulut senkronizasyon desteğiyle güncellendi

Geliştirici SplashData'ya göre dünyanın en güvenilir şifre ve güvenlik uygulaması olduğu belirtilen SplashID Safe, bulut senkronizasyon desteğiyle Mac sistemler için 7.0.12 sürümüne güncellendi.

Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler ile uyumlu olarak çalışan SplashID Safe uygulaması, kişilerin kredi kartı numaralarını, her türlü şifreyi, kayıt kodlarını ve benzer bilgileri 256-bit şifreleme sistemi ile koruma altında tutabiliyor. Yapılan 7.0.12 güncellemesi ile mobil cihazlar ile masaüstü sistemler arasında hızlı senkronizasyon imkanı veren SplashID bulut desteğine kavuşan uygulama, ayrıca artık tek bir lisans ile iki farklı platforma da kullanılabiliyor ve geliştirilmiş simge seçici ile 300'den fazla simgeyi kişilere sunabiliyor.

iOS, Mac OS, Windows, Windows Phone ve Blackberry cihazlar üzerinde çalışabilen uygulamanın bütün sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id413527186?mt=12