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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu verimlilik uygulamalarından Paster artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,8b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu verimlilik uygulamalarından Paster artık ücretsiz
Kai Luo tarafından OSX 10.8 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan Paster uygulaması, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Oldukça faydalı şekilde kişilerin fare ile yaptıkları kopyalama işlemlerini tek bir arayüz üzerine aktaran ve bu sayede daha sonra bu içeriklere erişim sağlanmasına imkan tanıyan Paster, istenirse Mac sistemlerin üst barına yerleşiyor ve özel filtreleme seçenekleriyle kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Uygulamanın ayrıca metin yanında fotoğraf saklama desteği de bulunuyor.

Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan Paster uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id688825825?mt=12 Yorum Yaz
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