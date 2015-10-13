Mac uyumlu yeni Instagram istemcisi: Flume

Rafif Yalda tarafından OSX 10.01 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Flume, Mac App Store üzerindeki yerini aldı.

Mac sistemler üzerinden popüler fotoğraf ağı Instagram'a erişim için hazırlanan uygulamalardan Flume, modern tasarımıyla dikkat çekiyor ve birden fazla Instagram hesabı arasında hızlıca geçiş yapabiliyor. Takip edilen kişilere göre popüler içerikler gösterebilen uygulama, beğenme ile yorum yazma entegrasyonlarına da sahip ve arama desteğini aktif olarak veriyor. Flume ilginç olarak yabancı dilde yazılar yorumları anlayabileceğiz bir dile de çevirebiliyor.

12,99 TL fiyatı bulunan Flume, aşağıdan elde edilebiliyor.