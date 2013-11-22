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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac ve iOS için iWork yazılımları güncellendi.

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mac ve iOS için iWork yazılımları güncellendi.

Apple, hem iOS hem de Mac tarafındaki tüm iWork yazılımlarını güncelledi.

iWork’un sunum hazırlama yazılımı olan Keynote, son güncellemeyle her iki platformda da yeni geçişlere kavuşurken; Mac tarafında bunlara ek olarak kişiselleştirilebilir araç çubuğu ile kullanıcılara daha hızlı sunum hazırlayabilme imkanı sunuyor. Mac için Pages ve Numbers da Keynote gibi kişiselleştirilebilir araç çubuğu özelliğine kavuşuyor.

Tüm yazılımların çeşitli hatalarının giderildiği ve stabilitelerinin arttırıldığı güncel sürümlerine App Store ve Mac App Store'dan ulaşabilirsiniz.


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