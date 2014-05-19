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Mac'e özel hazırlanan Shoot Alike uygulaması artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac'e özel hazırlanan Shoot Alike uygulaması artık ücretsiz
Techyutils Software tarafından OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan dosya uygulaması Shoot Alike, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Daha önce de benzerlerini gördüğümüz şekilde sistem içerisinde birden fazla kopyalanan dosyaların bulunması için geliştirilen Shoot Alike, basit arayüzüyle sunduğu bu hizmet sonrası depolama birimlerinde ciddi oranda yer açabiliyor. Bulunan dosyaları silmeden önce ön izleme temelli kişilere gösteren uygulama, harici disklere verdiği destekle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce 1,99 TL fiyat etiketiyle satılan Shoot Alike, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id859277488?mt=12 Yorum Yaz
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