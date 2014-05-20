Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac'e özel vektör çeviri uygulaması Super Vectorizer bir indirim daha aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
315
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac'e özel vektör çeviri uygulaması Super Vectorizer bir indirim daha aldı
OSX 10.6 sonrası Mac bilgisayar için hazırlanan vektör çeviri uygulaması Super Vectorizer, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Başta JPG, BMP, PNG, GIF, PDF ve PSD olmak üzere onlarca farklı görüntü formatına destek veren Super Vectorizer, temel olarak içerisine eklenen bu görselleri siyah beyaz ya da renkli olarak vektör haline getirebiliyor ve böylece çözünürlük sorunu olmayan tasarımsal oluşturulabiliyor. Basit arayüzüyle hızlı çalışan, tek tıklama ile tarama yapabilen ve Ai, SVG, PDF vektör çıktısı verebilen Super Vectorizer, "orijinal, öni zleme ve sonuç" olmak üzere üç farklı görüntüleme modunu da kullanıcılarına sunuyor.

Daha önce 19,99$ fiyat etiketiyle satılan Super Vectorizer, an itibariyle buradan 1,99 TL'ye elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id704139979?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
misterrium 5 yıl
ücretsiz yapılan uygulamayı 1,99 TL ye satın alabilirsiniz süper habercilik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 20 Mayis 2014 5 yıl Monster Tulpar T5 "Nvidia 880M ve 3K ekran bir arada" video inceleme 5 yıl Mobilite: "Soma..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Aracımız Çalındı !!!! İstanbul Okmeydanı
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
1.0 motor mu?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim