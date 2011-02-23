Komponent üreticisi Mach Xtreme, 128GB kapasiteli USB 3.0 belleğini duyurdu. MX-FX serisi altında hazırlanan yeni bellek, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu yüksek kapasite ve USB 3.0 teknolojisinin sağladığı yüksek okuma/yazma hızlarıyla dikkat çekiyor. "Asus'un USB 3.0 anakartları için optimize edilmiştir" sertifikasına sahip olan yeni depolama çözümü, Mach Xtreme tarafından açıklanan bilgilere göre, 130MB/saniye okuma ve 90MB/saniye yazma hızları sunuyor.

78mm x 27mm x 9.3mm boyutlarında ve 39 gram ağırlığında olan USB bellek, bekleme durumunda 1 Watt, yük altında ise 4 Watt güç tüketiyor. Darbe ve titreşim koruma özellikerine sahip olan 128GB kapasiteli MX-FX USB 3.0 belleğin üç yıllık garanti ile yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.