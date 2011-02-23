Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mach Xtreme, 128GB kapasiteli USB 3.0 belleğini duyurdu

8 yıl
9,9b
1
14
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Komponent üreticisi Mach Xtreme, 128GB kapasiteli USB 3.0 belleğini duyurdu. MX-FX serisi altında hazırlanan yeni bellek, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu yüksek kapasite ve USB 3.0 teknolojisinin sağladığı yüksek okuma/yazma hızlarıyla dikkat çekiyor. "Asus'un USB 3.0 anakartları için optimize edilmiştir" sertifikasına sahip olan yeni depolama çözümü, Mach Xtreme tarafından açıklanan bilgilere göre, 130MB/saniye okuma ve 90MB/saniye yazma hızları sunuyor.

78mm x 27mm x 9.3mm boyutlarında ve 39 gram ağırlığında olan USB bellek, bekleme durumunda 1 Watt, yük altında ise 4 Watt güç tüketiyor. Darbe ve titreşim koruma özellikerine sahip olan 128GB kapasiteli MX-FX USB 3.0 belleğin üç yıllık garanti ile yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Bunu netbooklara HDD olarak taksın üreticiler hep batarya süresi uzar hem hızlanır (Atom işlemciye rağmen biraz zor ama) hem de hafifler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
okuma ve yazma hızları güzelmiş fiyat olarak inşallah astronomik olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
traş bıçağı gibi ismi var..
bununla windows kimbilir ne kadar hızlı kurulurdu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exceedinglimits 8 yıl
Mach Xtreme'se, at sepete
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
400-500 lira olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl
vay be ilk usb mi düşünüyorumda :).......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Pahalı olur bu biraz beklemek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
fiyatı büyük ihtimalle 2.5 inc 1tb bir harddisk fiyatı vardır 300 ve üzeri o paraya neler yaparım 16 gb işimi görüyor şimdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 8 yıl
Arkadaşlar bu usb 3.0 flash bellekler için en yüksek yazma hızı 90mbmi olacak.Teoride daha fazla olma imkanı sunacakmı flash belleklerde usb 3.0 ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
400lira filan olur artık bu arada bunun erine 3tb harici usb3.0hdd alınır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aydolan 8 yıl
Yüz lira civarına çıkarsa süper olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdelta 8 yıl
Deli gibi fiyatı olur aynı paraya 1-2tb lık harici hdd alınır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9854 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, bellek ve usb bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TTNET'ten yeni Tivibu paketleri; Tivibu Ev ile IPTV dönemi 8 yıl LG C305 video inceleme 8 yıl DH Özel: Killzone 3 ve gelecek Türkçe oyunlar hakkında bütün detaylar 8 yıl TG: Jabra ile ofis ve mobil iletişim teknolojileri üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim