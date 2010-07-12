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Mach Xtreme, MX JET PRO serisi yeni SSD modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yakın zamanda ülkemiz pazarına da adım atan Tayvan merkezli bellek üreticisi Mach Xtreme, SSD gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklama ile MX JET PRO serisi SSD modellerini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki SSD'lerden oluşan MX JET PRO serisinde, JMicron'un JMF616 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsüne yer veriliyor. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'lerde yüksek performans için 128MB kapasiteli tampon bellek birimi de bulunuyor.

64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulan MX JET PRO serisi yeni SSD'ler, SATA-II ara birimini destekliyor ve 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar. Mach Xtreme'den yapılan açıklamaya göre, okuma hızları 270MB/saniye, yazma hızları ise 210MB/saniye olarak ifade edilen yeni depolama sürücülerinin iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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timramon 8 yıl
ateri kasetlerine benziyor.
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mertekin 8 yıl
Ürünün kendisini ve kutusunu ateri kasedine benzetmelerini kasten yaptıklarını düşünüyorum.
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toonjai 9 yıl
son günlerde bu firmanın adı çok duyulur oldu , ayrıca jmicronun kontrolcüsü iyi iş çıkartacağa benziyor.
270mb okuma , 210 mb yazma değerleri çok iyi...
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bunların fiyatları çok yüksek.(şimdilik)5 ay sonra fiyatları normal seviyede olacak.128 GB lik bir tanesine bir dizüstü bile alınır.Ama 2 ay sonra sabit disklerin fiyatları otomatik olarak düşecek.Buda dizüstü fiyatlarını aşağı çekecek.dizüstü alacaklar 2 ya da 3 ay sabretsinler en azından alacakları makineleri 100 LR daha ucuza alırlar..saygılarımla...%%%
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TuVNeRa 9 yıl
Ahtapot buralarda mı...
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DH Misafiri 9 yıl
ne bu ya sdd`lerin okuma ve yazma hızları 1 senedir aynı ve 1 senedir bu konuda neredeyse hiç gelişme yok ama fiyatları dünyanın parası! :(
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deepestlove 9 yıl
100$ a 512gb si çıkmadan ssd haberleri yasaklanmalı :)
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ASiL35 9 yıl
ateri kasedine benzettim

okuma yazma hızları iyi sayılır bu arada
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Akhelmet 9 yıl
hehehe efet kutular enteresan
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Hobar 9 yıl
kutusu 1 milyoncudaki çin malı oyuncakların kutularına benziyor.
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Batuist 9 yıl

Hobar

kutusu 1 milyoncudaki çin malı oyuncakların kutularına benziyor.

evet hatta ssd bile şu eskiden kartuşlu oyun cihazları vardıya onun oyun kartuşlarına benziyor.. ama görüntüsüne rağmen özellikler oldukça iyi..
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Batuist 9 yıl
özellikler çok iyi ama birde fiyatları güzel olsa...
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aspolat 9 yıl
bunlardan bir tane almalıyım, tabi fiyatlar uygun gelirse... laptop un kağnı gibi disklerinden nefret ettim
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