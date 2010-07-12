Mach Xtreme, MX JET PRO serisi yeni SSD modellerini duyurdu

Yakın zamanda ülkemiz pazarına da adım atan Tayvan merkezli bellek üreticisi Mach Xtreme, SSD gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklama ile MX JET PRO serisi SSD modellerini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki SSD'lerden oluşan MX JET PRO serisinde, JMicron'un JMF616 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsüne yer veriliyor. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'lerde yüksek performans için 128MB kapasiteli tampon bellek birimi de bulunuyor.

64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulan MX JET PRO serisi yeni SSD'ler, SATA-II ara birimini destekliyor ve 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar. Mach Xtreme'den yapılan açıklamaya göre, okuma hızları 270MB/saniye, yazma hızları ise 210MB/saniye olarak ifade edilen yeni depolama sürücülerinin iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.