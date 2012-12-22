Magic Cube Lazer Klavye video inceleme "Bildiğiniz tüm klavyeleri unutun"

Akıllı cihazların yayılımıyla beraber fiziksel klavye de tarih oldu. İster alışık olun ister olmayın artık yeni nesil akıllı cihazlarda yazı yazmak için ekranın yarısını kaplayan sanal klavyeleri kullanmanız gerekiyor. Magic Cube Lazer Klavye, sanal ile fiziksel klavyeyi bir arada buluşturan ilginç bir çözüm. Bu videmouzda lazer klavyeyi detaylıarlyla inceliyor, kullanılabilirliği konusunda test ediyoruz.

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