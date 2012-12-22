Magic Cube Lazer Klavye video inceleme "Bildiğiniz tüm klavyeleri unutun"

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Akıllı cihazların yayılımıyla beraber fiziksel klavye de tarih oldu. İster alışık olun ister olmayın artık yeni nesil akıllı cihazlarda yazı yazmak için ekranın yarısını kaplayan sanal klavyeleri kullanmanız gerekiyor. Magic Cube Lazer Klavye, sanal ile fiziksel klavyeyi bir arada buluşturan ilginç bir çözüm. Bu videmouzda lazer klavyeyi detaylıarlyla inceliyor, kullanılabilirliği konusunda test ediyoruz.
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Yıl olmuş 2012 hala sizin gibiler var.
Kusura bakmayın ama saçma sapan mesajları atmanızdan gerçekten bıktık.Bela mısınız, ergenliğin tavan yaptığı dönemde misiniz, ne derdiniz var bilmiyorum ama kendinize bir çeki düzen vermeniz yerinde olur.
Klavye güzel ancak dikkatli kullanmak lazım. Zira videoda da görüldüğü gibi yanlış algılama potansiyeli bir hayli fazla olan bir cihaz. Biraz iP5'in konsept tasarımlarını anımsattı.