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Magic Cube Lazer Klavye video inceleme "Bildiğiniz tüm klavyeleri unutun"

6 yıl
12,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Akıllı cihazların yayılımıyla beraber fiziksel klavye de tarih oldu. İster alışık olun ister olmayın artık yeni nesil akıllı cihazlarda yazı yazmak için ekranın yarısını kaplayan sanal klavyeleri kullanmanız gerekiyor. Magic Cube Lazer Klavye, sanal ile fiziksel klavyeyi bir arada buluşturan ilginç bir çözüm. Bu videmouzda lazer klavyeyi detaylıarlyla inceliyor, kullanılabilirliği konusunda test ediyoruz.
 

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Firaristt 6 yıl en beğenilen [__Zahid__]
[__Zahid__]

yıl 2012 hala lazer klavye kullananlar var

Yıl olmuş 2012 hala sizin gibiler var.

Kusura bakmayın ama saçma sapan mesajları atmanızdan gerçekten bıktık.Bela mısınız, ergenliğin tavan yaptığı dönemde misiniz, ne derdiniz var bilmiyorum ama kendinize bir çeki düzen vermeniz yerinde olur.

Klavye güzel ancak dikkatli kullanmak lazım. Zira videoda da görüldüğü gibi yanlış algılama potansiyeli bir hayli fazla olan bir cihaz. Biraz iP5'in konsept tasarımlarını anımsattı.
[__Zahid__]yıl 2012 hala lazer klavye kullananlar varYıl olmuş 2012 hala sizin gibiler var.Kusura b...
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ScuttleButtin 6 yıl
bence gereksiz ve kullanışsız.
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magicboyguccino 6 yıl
sanırım 6 yıl yada daha fazla oldu bu laser klavyeden yurtdışından getirtmiştim (başka marka) özellikle kenarlarda algılama çok zayıftı. Bağlantı tanıtımıda sıkıntılıydı. Sonra kuşadasında birisine satmıştım. Sürekli arayıp şu nasıl olacak bu nasıl olacak diye soruyordu :)
Teknolojisinin dahada gelişmesi gerekir diye düşünüyorum.
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kuzeyali 6 yıl
gelecekteki ürünlerin ilk basamakları. bazı arkadasların dediği gibi geliştirilmesi lazım
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TheTeknolojist 6 yıl
Bu inanilmaz bir teknoloji fakat islemesini bilmiyorlar. 20 yil oncede dokunmatik telefon vardi fakat simdiki haline bakin. Burada inanilmaz bir gelecek goruyorum. Onumuzde ki yillarda kizil otesinin adini cok daha sik duyabilirsiniz. Apple bu teknoloji adam gibi kullanabilirse cok cok iyi isler cikar ortaya.
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casablancali 6 yıl
emeğe saygı duyun ayiptir video cekmisler testlerini yapmislar yorumlar elbet olacaktir ama dediğim gibi emeğe saygı
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muratkaya 6 yıl
Böyle bir şeyden uzak durmamızı sağlayacak güzel bir inceleme olmuş.
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Killanici_Adi 6 yıl
ben ürünü yakından inceledim harika çalışıyor tabletler için ideal birşey dh bence incelemeyi becerememiş yada stüdyo ışıkları ciddi şekilde etkilemiş
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zhoux1 6 yıl
vay, çok mükemmel bir haber. en düşük fiyat M2 Akıllı Telefon Android 4.1, satın birçok harika ücretsiz ürünler alacak. burada benim deneyim: boxwill.com/...
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cengizhan1903 6 yıl
Bencede gereksiz..
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differentt 6 yıl
belki bi 5 sene sonra bi ihtimal...
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digimon52 6 yıl
benim tusu basma hisssini hissetmem gerek.
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DH Misafiri 6 yıl
Elini klavye üstüne koyup yazmaya alışanlar için pc de gereksiz, telde zaten gereksiz karanlık ortam olcak da masa olcak da teli standa koyup ordan yazacaksın,
ayrıca 4 saat şarj et 2.5 saat kullan neler neler..
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DH Misafiri 6 yıl
İnceleme mi reklam mı belli değil.
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TIRAZLI 6 yıl
lazer klevye yi bilmem ama,reklam kısmında kızların avuçlarında tek göz var,hemen hemen tüm büyük ve güçlü firmaların reklamlarında yer almakda zihne gizliden fark etmeden yerleştirilen simge ve semboller
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